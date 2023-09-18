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سبب وفاة اشرف المصيلحي وآخر حديث لزوجته قبل وفاته

9/18/2023 3:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رحل عن عالم الفن أشرف مصيلحي عن عمر ناهز 49 عامًا بعد صراع مع المرض، إذ عانى على مدار أكثر من عامين من مرض سرطان المخ، وكان يتنقل بين المستشفى والمنزل ولا يتحرك ولا يتحدث حسب ما كشفت زوجته المخرجة منال الصيفي .


وحول مرض الفنان أشرف مصيلحي كشفت منال الصيفي زوجة أشرف مصيلحي تفاصيل الحالة الصحية لزوجها قبل أيام قليلة من وفاته في حديث لـموقع "القاهرة 24 " قائلة: لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك وبقى له 3 سنين على هذا الوضع، وحالته الصحية غير مستقرة، ويعيش على الأجهزة فقط، وأتمنى كل الناس تدعي له لأن الدعاء بيغير القدر.
وأضافت زوجة أشرف مصليحي، أن حالة زوجها لا تشهد تطورات، ولكنه ما زال في حالة توهان، حيث يجلس مع أولاده ولكنه لا يتحدث معهم، مضيفة: هو مش في غيبوبة ولكن في نفس الوقت مش فايق ولا حاسس باللي حواليه ولا حاسس بولاده.


وأوضحت زوجة أشرف مصيلحي أن نوع سرطان المخ الذي أصيب به زوجها شرس وليس له علاج، مشيرة إلى أنه لا يمكث بالمستشفى وأن هناك فريق طبي كامل من أطباء وممرضين، دائمين التواجد مع زوجها للعناية بحالته الصحية في منزله، والحد من تدهورها.


يُشار إلى أن آخر أعمال التي شارك فيها الفنان أشرف مصيلحي كانت مسلسل الطاووس الذي عرض في الموسم الرمضاني 2021، بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب وسهر الصايغ وعدد كبير آخر من الفنانين ومن ثم تغيب عن المشاركة في أي عمل بسبب حالته الصحية.

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