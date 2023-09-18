التربية تعلن الدفعة الثانية من الدبلوم المنتهي بالتعيين - اسماء



ودعت المرشحين إلى مراجعة وحدة جودة التعليم والمساءلة لتوقيع عقود الالتحاق في البرنامج، وذلك لغاية نهاية دوام يوم الخميس الموافق 21/ 9 / 2023، وكل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن الالتحاق في البرنامج.



وجاء ذلك؛ استنادا لتعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية.

























