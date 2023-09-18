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كتلة البرامج النيابية تناقش مأمونية وسلامة الغذاء الأردني

9/18/2023 3:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجتمع كتل ولجان نيابية أمس الاثنين، لمناقشة عدة أمور وقضايا أبرزها مناقشة كتلة البرنامج النيابية مأمونية وسلامة الغذاء الأردني.
ومن جهة أخرى تناقش لجنة المرأة التحديات التي تواجه عمل الواعظات وتعزيز دور المرأة في بث القيم الإسلامية بين أبناء المجتمع الأردني وأثر ذلك على الأسرة.




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