كتلة البرامج النيابية تناقش مأمونية وسلامة الغذاء الأردني

كتلة البرامج النيابية تناقش مأمونية وسلامة الغذاء الأردني
التاريخ
9/18/2023 3:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تجتمع كتل ولجان نيابية أمس الاثنين، لمناقشة عدة أمور وقضايا أبرزها مناقشة كتلة البرنامج النيابية مأمونية وسلامة الغذاء الأردني.
ومن جهة أخرى تناقش لجنة المرأة التحديات التي تواجه عمل الواعظات وتعزيز دور المرأة في بث القيم الإسلامية بين أبناء المجتمع الأردني وأثر ذلك على الأسرة.
MENAFN18092023000208011052ID1107087132
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.