الاحتلال يهدم منزلين في نابلس
التاريخ
9/18/2023 3:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة الفلسطينية سمر حج محمد، والآخر مأهول للفلسطيني ياسر أبو الكباش.
وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.
وفا
MENAFN18092023000208011052ID1107087131
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.