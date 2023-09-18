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الاحتلال يهدم منزلين في نابلس

9/18/2023 3:13:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.


وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة الفلسطينية سمر حج محمد، والآخر مأهول للفلسطيني ياسر أبو الكباش.


وأضاف أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها.


وفا


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