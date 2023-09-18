غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد



وكان منسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تأجيل فتح المعبر مع القطاع ليوم واحد ،بحسب الإذاعة الإسرائيلية .



وجاء القرار بعد تقييم الوضع الأمني، وبناء على تعليمات وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان، وسيتم دراسة فتح متجدد بحسب تقييم الوضع في المنطقة.



بترا

