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غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمدد إغلاق معبر بيت حانون ليوم واحد

9/18/2023 3:13:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي،اليوم الاثنين ، تأجيل فتح معبر "إيرز" بيت حانون مع قطاع غزة، أمام دخول العمال الغزيين إلى إسرائيل لمدة 24 ساعة إضافية.


وكان منسق شؤون المناطق في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية تأجيل فتح المعبر مع القطاع ليوم واحد ،بحسب الإذاعة الإسرائيلية .


وجاء القرار بعد تقييم الوضع الأمني، وبناء على تعليمات وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان، وسيتم دراسة فتح متجدد بحسب تقييم الوضع في المنطقة.


بترا


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