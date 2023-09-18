نصائح سهلة لخسارة الوزن.. بعد سن الأربعين



ومن المهم معالجة المشكلة قبل أن يرتفع وزنك إلى مستوى أعلى، ورغم أنه لا يمكنكِ منع زيادته مع مرور السنين، فإنه يمكنكِ التحكم في كيفية إدارة وزنك بكل مرحلة، وتذكري أن الحفاظ على الوزن المثالي ليس مهماً لمظهركِ الجسدي فحسب، بل إنه مهم للغاية لصحتك العامة، وعافيتك العقلية.



وإذا كنتِ تبحثين عن طرق تساعدكِ في الحفاظ على وزنكِ المثالي، أو فقدان بعض الأرطال، للوصول إلى الوزن المثالي، فإننا نقدم لكِ أفضل النصائح لتحقيق خسارة دائمة في الوزن بعد سن الأربعين.



تناولي الكربوهيدرات.. لكن اختاريها بحكمة:

قد تكون فكرة دمج الكربوهيدرات في نظامكِ الغذائي ليست محبذة، لاسيما مع كل ما نسمعه عنها، لكن ليست كل الكربوهيدرات سيئة. ففي واقع الأمر، هناك بعض الكربوهيدرات الصحية لفقدان الوزن، التي ستدعم جهودكِ إلى الحد الأقصى. والهدف هنا هو "إرضاء الرغبة الشديدة في تناول الكربوهيدرات"، عن طريق اختيار الأطعمة الصحية للأمعاء، والتي لها تأثير إيجابي على نسبة السكر في الدم عن طريق تثبيته، وتجنب الارتفاعات والانخفاضات التي تنشط إطلاق الكورتيزول، المعروف أيضاً باسم "هرمون دهون البطن".

ومن الضروري تخطي الكربوهيدرات المكررة، التي تفتقر إلى الألياف، واختيار الكربوهيدرات التي تحتوي على النشا المقاوم الذي يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة، مثل: الكتان، وزهرة الشمس، واليقطين.



فكري بذكاء عند اختيار وجبات خفيفة:

قد يكون الحصول على كيس من المعجنات، أو رقائق البطاطس، وجبة خفيفة سهلة، لكنها مليئة بالكربوهيدرات والدهون، وهو طريقة مؤكدة لإطلاق الكورتيزول، ورفع نسبة السكر في الدم، والمساهمة في محيط خصر أكبر.



لذا، عليكِ اختيار وجبات خفيفة أخرى لذيذة ومقرمشة، لن تضيف بوصات إلى محيط خصرك، مثل الفستق، فالفستق ليس فقط بروتيناً نباتياً كاملاً لتحقيق الرضا طويل الأمد، لكن أليافه توفر المزيد من الشبع، ما يمنع الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة بعد فترة وجيزة، وكذلك تقلبات السكر في الدم. وبالإضافة إلى ذلك، هو مليء بمضادات الأكسدة، وقد يساعد في منع الالتهاب المرتبط بزيادة الوزن، وهو أحد المكسرات الأقل سعرات حرارية.



وجهي تركيزك إلى مؤشر الشبع الغذائي:

يمكن أن يشكل الجوع تحدياً كبيراً، عندما تحاولين إنقاص الوزن، خاصةً مع مرور الوقت، لأنه قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، لكن من خلال اتخاذ خيارات ذكية، واختيار الأطعمة ذات التصنيف العالي في مؤشر الجوع والشبع، من المرجح أن تشعري بالرضا أكثر. على سبيل المثال، إن الأطعمة المصنعة، مثل: الكعك والبسكويت والدونات والمقرمشات عالية المعالجة، تفتقر إلى الألياف، وتحتل المرتبة الأدنى على المقياس، في حين أن أطعمة، مثل: البيض والأسماك والفاصوليا، التي تحتوي على البروتين أو الألياف، والفواكه التي تحتوي على الألياف والماء، تحتل المرتبة الأعلى.

زهرة الخليج

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