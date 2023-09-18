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المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

9/18/2023 3:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، الإصدار التاسع عشر لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.


وأعلن البنك، طرح الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، بحجم 100 مليون دينار.


وبين البنك أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين، في حين يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الثلاثاء.


وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، أيلول 2028.


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