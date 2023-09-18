المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار
التاريخ
9/18/2023 3:13:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - طرح البنك المركزي، الإصدار التاسع عشر لعام 2023 من سندات الخزينة الأردنية في المزاد، نيابة عن الحكومة.
وأعلن البنك، طرح الإصدار التاسع عشر من سندات الخزينة الأردنية نيابة عن الحكومة، بحجم 100 مليون دينار.
وبين البنك أن تاريخ المزاد سيكون اليوم الاثنين، في حين يكون تاريخ التسوية يوم غدٍ الثلاثاء.
وسيكون تاريخ استحقاق السندات المطروحة، بعد مضي 5 سنوات، أيلول 2028.
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