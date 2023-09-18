قبل توجهه إلى نيويورك.. نتنياهو يطلب من مسؤول إيراني عدم التهديد ويتوعده برد قوي

وفي تصريح قبل مغادرته إلى الولايات المتحدة، أضاف: "أغادر الآن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث سأمثل إسرائيل أمام دول العالم وسألتقي أيضا بالعديد من زعماء العالم، وخاصة الرئيس (الأمريكي جو) بايدن، الذي سأناقش معه أولا وقبل كل شيء، ولكن من بين مواضيع أخرى إيران وتوسيع دائرة السلام، وسألتقي أيضا بالمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والعديد من القادة الآخرين من آسيا وأوروبا وإفريقيا"، معتبرا أن "رؤية الطلبات العديدة لعقد الاجتماعات أمر مؤثر".

وأضاف: "لسوء الحظ، لا أستطيع أن ألتقي بجميع القادة الذين قدموا الطلبات ولكني آمل أن ألتقي بمعظمهم. واليوم يرى العالم، وسوف أؤكد على هذا بكل تأكيد، أن إيران تنتهك كافة التزاماتها، وأنها تكذب بوقاحة، وأنها تعتزم إنتاج أسلحة نووية، ومواصلة عدوانها في المنطقة"، مشددا على "أننا سوف نواجه الأمرين معًا. سمعت تهديدات من مسؤول في النظام الإيراني اليوم؛ أقترح ألا يهددنا. وعليه أن يعلم هو وهذا النظام أننا سنرد بقوة على أي اعتداء على شعبنا ومواطنينا".

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بأن نتنياهو قال قبل سفره إلى إن مكان اللقاء مع بايدن "ليس مهما بل المضمون".

وحسب المعلومات فقد تم تشديد الحراسة حول نتنياهو والوفد المرافق له في زيارته في أعقاب نوايا تنظيم احتجاجات ضد التعديلات القضائية حيثما تواجد أثناء الزيارة.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "هآرتس" أنه "من المتوقع أن يصطدم نتنياهو باحتجاج إسرائيليين يقيمون في الولايات المتحدة ويهود أمريكيين يعارضون قوانين التشريع القضائي في إسرائيل"، موضحة أن "تظاهرات مخططة لأن تقام ضده في سان فرانسيسكو خلال لقائه إيلون ماسك، ثم في نيويورك طوال أيام وجوده فيها".



