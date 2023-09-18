Monday, 18 September 2023 11:24 GMT

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بمحافظة رام الله

9/18/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

الثلاثاء 19/9/2023:

أجزاء من الطيرة وتشمل: مول البزار والمجاورين، عمارة فلنة والمجاورين، عمارة إسكندر خوري والمجاورين، عمارة ماهر قدح والمجاورين، السيتي مول والمجاورين، إسكان الغزاوي والمجاورين، محول أبو شوشة والمجاورين، إسكان بيت المستقبل والمجاورين، مضخة الجاري – بالقرب من مشتل أبو زكي والمجاورين، كلية مسقط والمجاورين، قاعة أبو شلبك والمجاورين، مدرسة زياد أبو عين والمجاورين،
عمارة بيسان 2 والمجاورين , حي ردانا، إسكان لدادوة والمجاورين، عمارة البحرين والمجاورين، مسبح الصنوبر والمجاورين، المجمع الترويحي والمجاورين، المدرسة الصينية والمجاورين , YMCA والمجاورين , فلل البجة والمجاورين، حي المصايف، جامعة القدس المفتوحة والمجاورين، إسكان الصفا والمروة والمجاورين، فندق الريتنو والمجاورين، مستشفى H-Clinic والمجاورين، مضخة المجاري – المصايف
والمجاورين، إسكان المهندسين والمجاورين، مدارس الأوائل والمجاورين، إسكان رتيل والمجاورين، إسكان ترس 3 والمجاورين، فلل ضراغمة والمجاورين، وزارة المالية والمجاورين، سوبرماركت ميجا والمجاورين.

الأربعاء 20/9/2023 :

آبار عين سامية، كفر مالك، دير جرير، الطيبة ورمون.

الخميس 21/9/2023 :

استاد البيرة، المدرسة الهاشمية والمجاورين، أكاديمية بلاتر والمجاورين، طوب الأمين والمجاورين، الميمي للأخشاب والمجاورين، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين، مصنع حسونة والمجاورين، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين، مضخة مجاري المنطقة الصناعية والمجاورين، أجزاء من قرية بيتين وتشمل طريق دير دبوان والمجاورين.


MENAFN18092023000205011050ID1107087124

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث