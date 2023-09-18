اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بمحافظة رام الله

الثلاثاء 19/9/2023:

أجزاء من الطيرة وتشمل: مول البزار والمجاورين، عمارة فلنة والمجاورين، عمارة إسكندر خوري والمجاورين، عمارة ماهر قدح والمجاورين، السيتي مول والمجاورين، إسكان الغزاوي والمجاورين، محول أبو شوشة والمجاورين، إسكان بيت المستقبل والمجاورين، مضخة الجاري – بالقرب من مشتل أبو زكي والمجاورين، كلية مسقط والمجاورين، قاعة أبو شلبك والمجاورين، مدرسة زياد أبو عين والمجاورين،

عمارة بيسان 2 والمجاورين , حي ردانا، إسكان لدادوة والمجاورين، عمارة البحرين والمجاورين، مسبح الصنوبر والمجاورين، المجمع الترويحي والمجاورين، المدرسة الصينية والمجاورين , YMCA والمجاورين , فلل البجة والمجاورين، حي المصايف، جامعة القدس المفتوحة والمجاورين، إسكان الصفا والمروة والمجاورين، فندق الريتنو والمجاورين، مستشفى H-Clinic والمجاورين، مضخة المجاري – المصايف

والمجاورين، إسكان المهندسين والمجاورين، مدارس الأوائل والمجاورين، إسكان رتيل والمجاورين، إسكان ترس 3 والمجاورين، فلل ضراغمة والمجاورين، وزارة المالية والمجاورين، سوبرماركت ميجا والمجاورين.

الأربعاء 20/9/2023 :

آبار عين سامية، كفر مالك، دير جرير، الطيبة ورمون.

الخميس 21/9/2023 :

استاد البيرة، المدرسة الهاشمية والمجاورين، أكاديمية بلاتر والمجاورين، طوب الأمين والمجاورين، الميمي للأخشاب والمجاورين، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين، مصنع حسونة والمجاورين، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين، مضخة مجاري المنطقة الصناعية والمجاورين، أجزاء من قرية بيتين وتشمل طريق دير دبوان والمجاورين.





