اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بمحافظة رام الله

اعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن مناطق بمحافظة رام الله
التاريخ
9/18/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس، عـن قطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:
الثلاثاء 19/9/2023:
أجزاء من الطيرة وتشمل: مول البزار والمجاورين، عمارة فلنة والمجاورين، عمارة إسكندر خوري والمجاورين، عمارة ماهر قدح والمجاورين، السيتي مول والمجاورين، إسكان الغزاوي والمجاورين، محول أبو شوشة والمجاورين، إسكان بيت المستقبل والمجاورين، مضخة الجاري – بالقرب من مشتل أبو زكي والمجاورين، كلية مسقط والمجاورين، قاعة أبو شلبك والمجاورين، مدرسة زياد أبو عين والمجاورين،
عمارة بيسان 2 والمجاورين , حي ردانا، إسكان لدادوة والمجاورين، عمارة البحرين والمجاورين، مسبح الصنوبر والمجاورين، المجمع الترويحي والمجاورين، المدرسة الصينية والمجاورين , YMCA والمجاورين , فلل البجة والمجاورين، حي المصايف، جامعة القدس المفتوحة والمجاورين، إسكان الصفا والمروة والمجاورين، فندق الريتنو والمجاورين، مستشفى H-Clinic والمجاورين، مضخة المجاري – المصايف
والمجاورين، إسكان المهندسين والمجاورين، مدارس الأوائل والمجاورين، إسكان رتيل والمجاورين، إسكان ترس 3 والمجاورين، فلل ضراغمة والمجاورين، وزارة المالية والمجاورين، سوبرماركت ميجا والمجاورين.
الأربعاء 20/9/2023 :
آبار عين سامية، كفر مالك، دير جرير، الطيبة ورمون.
الخميس 21/9/2023 :
استاد البيرة، المدرسة الهاشمية والمجاورين، أكاديمية بلاتر والمجاورين، طوب الأمين والمجاورين، الميمي للأخشاب والمجاورين، مركز صيانة مرسيدس والمجاورين، مصنع حسونة والمجاورين، مسلخ بلدية البيرة والمجاورين، مضخة مجاري المنطقة الصناعية والمجاورين، أجزاء من قرية بيتين وتشمل طريق دير دبوان والمجاورين.
MENAFN18092023000205011050ID1107087124
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.