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مديرية المعادن الثمينة تدعو المواطنين التأكد من دمغ الذهب عند الشراء

9/18/2023 3:13:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- دعت مديرية المعادن الثمينة المواطنين التأكد من دمغ المصوغات الذهبية عند الشراء والتي تحمل الدمغة الفلسطينية "قبة الصخرة".

وتعد الدمغة الفلسطينية دليلا على قانونية وموثوقية المصوغات الذهبية والأداة الرئيسية في التمييز بين الذهب القانوني وغير قانوني مع الإشارة إلى أن المديرية تدمغ سنويا نحو 10 أطنان من هذه المصوغات.

وأكدت المديرية على ضرورة شراء الذهب من المحالّ التجارية المرخصة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والتحقق من صحة الختم، علاوة على الحصول على فاتورة مفصلة بكافة بنود القطعة الذهبية.

وتتضمن الفاتورة الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري واضحا، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).

وأشارت المديرية إلى أن إجراءات الضبط والرقابة والتطور في عملية الدمغ عززت من موثقيه الذهب المتداول في السوق وأغلب المحالّ التجارية ملتزمة وبالتالي فإن الذهب في السوق يتميز بالجودة العالية خاصة المحلى.

ومن الجدير ذكره أن مديرية المعادن الثمينة دمغت
العام 2022 نحو 17.75 طنا ذهب، بزيادة نسبتها 93 % عن المعدل، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.

MENAFN18092023000205011050ID1107087123

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