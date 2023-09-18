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السعودية تدين اقتحام الأقصى وتحمّل الاحتلال المسؤولية عن تداعياته

9/18/2023 3:13:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الرياض/PNN- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.

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