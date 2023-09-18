السعودية تدين اقتحام الأقصى وتحمّل الاحتلال المسؤولية عن تداعياته

السعودية تدين اقتحام الأقصى وتحمّل الاحتلال المسؤولية عن تداعياته
التاريخ
9/18/2023 3:13:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
الرياض/PNN- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لاقتحام مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوزارة في بيان، صدر اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تُعد تعديا صارخا على كل الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.
وحمّلت قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات، وشدّدت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع.
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