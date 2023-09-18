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أمواج ضخمة تضرب سواحل كيب تاون

9/18/2023 3:13:14 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كيب تاون/PNN- على السواحل السياحية القريبة من كيب تاون، تسبب مد قوي ورياح عاتية في حدوث أمواج ضخمة وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار في المتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، متجاوزة السدود البحرية لتغمر شوارع ومنازل في بعض الأماكن.

وقضت امرأة تبلغ من العمر 92 عامًا بسبب سوء الأحوال الجوية، الذي بدأ السبت، وفق ما أفاد كريغ لابينون، الناطق باسم هيئة الإنقاذ البحري لوكالة "فرانس برس".

وفي مطعم على شاطئ البحر في خليج كالك باي، وهي قرية صيد تقع في خليج مفتوح على المحيط الأطلسي على مسافة نحو 30 كيلومترًا من كيب تاون، فاجأت المياه الزبائن باندفاعها عبر النوافذ.

وروت أسيماهلي دانييلز، وهي نادلة تبلغ من العمر 26 عامًا "ما زال بدني مقشعرًا".

وعلى رصيف ميناء، يراقب فضوليون الأمواج العاتية التي تتكسر على منارة، ومن بينهم يوري راي الذي قال "يجب على المرء رؤية ذلك بأم عينه مرة واحدة على الأقل في حياته".

وقال ليهلوهونولو ثوبيلا من معهد الأرصاد الجوية في جنوب أفريقيا لوكالة "فرانس برس"، إن ارتفاع المد بمعدل أعلى من المتوسط قد يسبب "موجًا ضخمًا".

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، المياه المتدفقة في شوارع بلدات قرب كيب تاون تجرف حاويات نفايات وسيارات متوقفة.

وأصدر المعهد الوطني للأرصاد الجوية تحذيرًا بشأن سواحل البلاد الممتدة على 3 آلاف كيلومتر حتى الاثنين، ودعت أجهزة الطوارئ إلى الحذر وأغلقت الكثير من الشواطئ في المنطقة.

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