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الجمعة 29 سبتمبر عطلة المولد النبوي في الحكومة الاتحادية

9/18/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية بشأن عطلة المولد النبوي الشريف في الحكومة الاتحادية، للعام 1445هــ .

وجاء في التعميم أنه "بناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن أجندة العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة للعام 2023، فقد تقرر أن تكون عطلة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023 ".

وهنأت الهيئة، بهذه المناسبة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلةً الله العلي القدير أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.

MENAFN18092023000110011019ID1107087036

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