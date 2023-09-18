27174 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني
التاريخ
9/18/2023 3:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الباحثين والباحثات عن العمل الموقعين على عقود عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، 27174 شخصا ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1058 منشأة، بحسب وزارة العمل.
وبحسب آخر إحصائية صدرت الأحد، بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و7218 من الإناث.
وتبلغ عدد الشركات المسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523.
ويهدف البرنامج الوطني إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 سنة في القطاع الخاص، ويعتمد على طلب القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة، ويقدم البرنامج حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما مجموعه 150 دينارا.
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