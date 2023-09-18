Monday, 18 September 2023 11:23 GMT

27174 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني

9/18/2023 3:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بلغ عدد الباحثين والباحثات عن العمل الموقعين على عقود عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، 27174 شخصا ضمن اتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص والبالغ عددها 1058 منشأة، بحسب وزارة العمل.

وبحسب آخر إحصائية صدرت الأحد، بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و7218 من الإناث.

وتبلغ عدد الشركات المسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523.

ويهدف البرنامج الوطني إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 سنة في القطاع الخاص، ويعتمد على طلب القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة، ويقدم البرنامج حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما مجموعه 150 دينارا.

MENAFN18092023000151011027ID1107087035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث