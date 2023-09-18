27174 شخصا التحقوا بعملهم من خلال البرنامج الوطني

وبحسب آخر إحصائية صدرت الأحد، بلغ عدد المستفيدين من الباحثين عن عمل ووقعوا عقودا 6441 من الذكور و7218 من الإناث.

وتبلغ عدد الشركات المسجلة في البرنامج الوطني للتشغيل 1958، فيما بلغ عدد المستفيدين الذي وقعوا عقود تدريب 523.

ويهدف البرنامج الوطني إلى توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات من الفئة العمرية 18-40 سنة في القطاع الخاص، ويعتمد على طلب القطاع الخاص في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة، ويقدم البرنامج حوافز مالية لمدة ستة أشهر للعامل الواحد 130 دينارا (دعم أجور) + 10 دنانير (دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير (بدل تنقلات) بما مجموعه 150 دينارا.