الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود تسجل متابعة أكثر من مليون شخص على مواقع التواصل الاجتماعي

(MENAFN
- Misbar Communications) دبي، 17 سبتمبر، 2023:
تشهد الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023، التي تنظمها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين حتى 25 سبتمبر الجاري، تفاعلاً جماهيرياً لافتاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع الرسائل التوعوية التي تقدمها الحملة بهدف تعزيز التزام مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
حيث حظيت الحملة التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" – أدنوك للتوزيع، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات"، بمتابعة أكثر من مليون شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بشركاء الحملة، وتفاعلاً كبيراً مع قواعد وتعليمات الأمن والسلامة الخمسة الواجب اتباعها في محطات الوقود والمتمثلة في إبطاء السرعة إلى (20 كم/ساعة) عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك المركبة والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك وإغلاق خزان الوقود.
تكامل الجهود
وأكد سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك" أن الحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود ومع اقتراب موعد ختامها تواصل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية وذلك في ظل تكامل الجهود الوطنية والعمل المشترك والبناء بين كافة الشركاء الاستراتيجيين للحملة لتحقيق أفضل مؤشرات السلامة وتعزيز الوعي لدى مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة للجميع.
نجاحات متواصلة
من جانبه أشاد سعادة المهندس بدر سعيد اللمكي الرئيس التنفيذي لـ "أدنوك للتوزيع" بالمشاركة المجتمعية التي تحظى بها الحملة، وما حققته من نجاحات متواصلة منذ انطلاقها حيث ساهمت في شهرها الأول في تعزيز وعي أكثر من 100 ألف شخص يومياً من السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد السلامة والأمن المتبعة في المحطات، كما لعبت دور مهم في ضمان الالتزام التام من قبل مستخدمي ومرتادي محطات الوقود بإجراءات الأمن والسلامة، واليوم تواصل هذه النجاحات عبر ما تشهده من تفاعلاً جماهيرياً لافتاً مع نصائح وإرشادات الأمن والسلامة التي تقدمها الحملة لتحقيق أعلى مؤشرات السلامة في محطات الوقود.
تعزيز الوعي
إلى ذلك أكّد سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك أن الحملة تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مستوى الوعي لدى مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها وتعريفهم بقواعد الأمن والسلامة والإجراءات السليمة الواجب اتباعها في المحطات، باعتبار أن التوعية تشكل الركيزة الأساسية في تحقيق مستهدفات الحملة الرامية إلى تعزيز مؤشرات السلامة في محطات الوقود، ويعكس التفاعل الجماهيري الكبير نوعية الحملة وأهميتها بالنسبة للمجتمع ولا سيما في ظل تنوع رسائلها التوعوية والتثقيفية ودورها في تقديم إحاطة بكافة الممارسات وقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في محطات الوقود.
وتتميز الحملة بتعدد وتنوع أدواتها ووسائلها الإعلامية بهدف ضمان تحقيق أوسع انتشار لرسائلها التوعوية التي يتم بثها عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي لشركاء الحملة ومنصات التواصل الاجتماعي لوسائل الإعلام بالدولة وشاشات محطات الوقود المنتشرة في الدولة.
MENAFN18092023006976014991ID1107087029
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.