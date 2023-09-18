مجموعة شلهوب تتخذ خطوات كبيرة نحو تعزيز الشمولية في متاجرها في دول الخليج من خلال تركيب أجهزة مساعدة على السمع

(MENAFN
- Tales & Heads) أطلقت مجموعة شلهوب، الشريك الرائد لتجارب الرفاهية في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع مؤسسة "أم إنكلوسيف"، أول مؤسسة اجتماعية معتمدة لإدماج أصحاب الهمم في الإمارات العربية المتحدة، مبادرة لتركيب أحدث أجهزة مساعدة على السمع (hearing loops) لمساعدة ضعاف السمع عبر 300 من متاجرها في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والكويت. وتؤكد هذه المبادرة من جديد التزام المجموعة بالشمولية وبناء بيئة عمل داعمة مع توفير تجربة تسوّق سلسة ومنصفة لجميع العملاء، بمن فيهم من يعانون من ضعف في السمع، الذين بحاجة إلى غرسات القوقعة الصناعية أو المعينات السمعية. وبالتوازي مع تركيب هذه الأجهزة المساعدة على السمع في متاجر مجموعة شلهوب، يقوم مدرّبو ضعاف السمع في "أم إنكلوسيف" بنشر ثقافة مساعدة من يعانون من ضعف السمع بين الأفراد. كما يقومون أيضاً بتقديم تدريب على لغة الإشارة لجميع أفراد المجموعة بهدف تعزيز تجربة التسوّق لدى العملاء.
ويتم تركيب الأجهزة المساعدة على السمع، والمعروفة أيضاً بحلقات تحريض التردّد الصوتي، في نقاط تفاعل العملاء الذين يحتاجون إلى المساعدة في التقنية السمعية والتي يمكن التعرف عليها من خلال لافتات زرقاء دولية من دون الاضطرار إلى طلبها. وتعكس هذه المبادرة الجهود المستمرة لمجموعة شلهوب في العمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن الحد من أوجه عدم المساواة وتوفير العمل اللائق وتعزيز نمو الاقتصاد.
وعن هذه المبادرة، تحدّث داميان براون، رئيس اكتساب المواهب في مجموعة شلهوب، قائلاً: "تبدأ الشمولية الحقيقية بإنشاء بيئة يشعر فيها الجميع بالترحيب والتقدير. ومن خلال تثبيت هذه الأجهزة في متاجرنا، فإننا نتخذ خطوة مهمة نحو ضمان تجربة تسوّق شاملة للعملاء من ضعاف السمع. ونفتخر في مجموعة شلهوب بكوننا في طليعة الشركات التي تسعى إلى تعزيز الشمولية وتبنّي التنوع في قطاع التجزئة".
ومن جانبها، قالت حفصة قدير، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة "أم إنكلوسيف": "نفخر بشراكتنا طويلة الأمد مع مجموعة شلهوب، فبفضل قيم الشمولية التي تلتزم بها المجموعة، نجحنا في تحقيق العديد من الإنجازات. كما تعزز شراكتنا العديد من المبادرات المعنية بتطبيق قيم الشمولية، وتعكس أيضاً مكانة العملاء والأفراد من أصحاب الهمم كركيزة أساسية لكل مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليوم، وأنه يجب تصميم تجارب مناسبة لهم وتلبّي متطلباتهم. كما إن الإدماج المتعمد لجميع أصحاب المصلحة يلعب دورًا محوريًا في نجاح أي منظمة".
الأجهزة المساعدة على السمع هي إحدى العناصر الأساسية في تطبيق الشمولية دولياً، حيث يمكن إيجادها في متاجر البيع بالتجزئة عبر المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفي أكثر من 30 بلداً مدرجاً ضمن لائحة البلدان المطبّقة لقوانين إمكانية الوصول. وتعمل هذه الأجهزة عن طريق إرسال الإشارات الصوتية لاسلكياً من مصدر الصوت إلى الأجهزة المساعدة على السمع وأدوات السمع المزروعة المزوّدة بنظام حلقة الحث (Telecoil)، مما يتيح للعملاء تجربة وضوح الصوت بنسبة 80% من دون الحاجة إلى إرشادات طبية وسماع الإعلانات وأوصاف المنتجات والمحتوى الصوتي بوضوح. كما تساعد هذه التقنية المبتكرة على إزالة الضوضاء في الخلفية، وتعزز من جودة الصوت مع تصميم يناسب المستخدم، وتضمن تجربة مريحة وشاملة للعملاء الذين يستخدمونها. هذا وتخطط مجموعة شلهوب لتوسيع نطاق المبادرة هذه ليشمل متاجرها في الأردن ومصر والهند في المستقبل القريب.
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