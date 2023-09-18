إنتاج الغاز الطبيعي والفحم يزداد في الصين في سنة 2023

(MENAFN
) أفادت وكالة أنباء شينخوا الصينية بأن إنتاج الغاز الطبيعي في الصين شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر آب الماضي، وذلك وفقًا للبيانات التي نشرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في البلاد. حيث بلغ إنتاج الغاز الطبيعي في الصين خلال هذا الشهر 18.1 مليار متر مكعب، مسجلًا زيادة قدرها 6.3 بالمئة مقارنة بسنة 2022.
كما تشير هذه الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي إلى استمرار نمو صناعة الطاقة في الصين، وهو مؤشر إيجابي على الاقتصاد الصيني الذي يعتبر واحدًا من أكبر الاقتصادات في العالم.
كذلك زادت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر نفسه بمعدل 22.7 بالمئة على أساس سنوي، حيث بلغ إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي 10.86 ملايين طن. وتعكس هذه الزيادة الارتفاع الكبير في الطلب على الغاز الطبيعي في الصين، والذي يستخدم في مجموعة متنوعة من الصناعات.
في حين أظهرت البيانات الرسمية أن إنتاج الصين من الفحم الخام ارتفع بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري فيما يتعلق بإنتاج الفحم، حيث بلغ إجمالي إنتاجه 3.05 مليار طن. وشهدت شهر آب زيادة بنسبة 2 بالمئة في إنتاج الفحم الخام، ليصل إلى 380 مليون طن.
وتعكس هذه الأرقام التطورات الإيجابية في قطاعي الغاز الطبيعي والفحم في الصين، مما يسهم في دعم القوة الاقتصادية للبلاد وتلبية احتياجاتها المتزايدة في مجال الطاقة.
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