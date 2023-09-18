ماليزيا تستمر في جذب الاستثمارات مع ارتفاع الاستثمارات خلال النصف الأول من سنة 2023

(MENAFN
) أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية عن إنجاز ملفت في مجال الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الجاري. حيث تمكنت ماليزيا من جذب استثمارات تقدر بما يقارب 132.6 مليار رينجت، وهو ما يعادل حوالي 28.4 مليار دولار أميركي. وتأتي هذه الأرقام بزيادة نسبتها 7.8 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة مذهلة بلغت 58.2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت. وهذا الرقم يشكل نسبة كبيرة من إجمالي الاستثمارات المعتمدة.
كذلك تشير البيانات أيضًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر لعب دورًا مهمًا في هذا النجاح، حيث ساهم بمعدل 47.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، ما يعادل 63.3 مليار رينجت.
في حين بالنظر إلى الجنسيات التي ساهمت بشكل كبير في هذا النجاح، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى بمبلغ قدره 13.7 مليار رينجت، تلتها اليابان بمبلغ 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بمبلغ 9 مليار رينجت.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الماليزية تسعى جاهدة لتحقيق توازن في الميزانية، وتعمل على تقليل العجز إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد نموًا مستدامًا بمعدل لا يقل عن 5 بالمئة حتى نهاية الخطة الماليزية الثانية عشرة، التي تم تقديمها في عام 2021.
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