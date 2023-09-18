صندوق أوبك يوافق على تمويل مشاريع تنموية بقيمة أكثر من 150 مليون دولار

(MENAFN
) أعلن صندوق أوبك للتنمية الدولية عن موافقته على توفير تمويلات جديدة بقيمة تفوق 150 مليون دولار لمشاريع تنموية في مناطق متعددة حول العالم. تشمل هذه المشاريع جهود تعزيز البنية التحتية في مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والزراعة وإمدادات المياه، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
كما أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام صندوق أوبك، أن هذه الحزمة الجديدة من التمويلات تعكس التزام الصندوق المستمر بتقديم الدعم لحل التحديات العالمية الملحة في جميع أنحاء العالم. وأشار إلى أهمية دعم الصندوق للمشاريع التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلدان الشريكة.
كذلك وافق مجلس إدارة صندوق أوبك على منح قروض لتمويل مشاريع تنموية في ثمانية بلدان مختلفة. هذه البلدان تشمل بنين، حيث تمنح قرضًا بقيمة 25.5 مليون دولار، وغواتيمالا بمبلغ 15 مليون دولار، وليبيريا بمبلغ 20 مليون دولار، ورواندا بمبلغ 21.2 مليون دولار، وطاجيكستان بمبلغ 8 ملايين دولار، وأوغندا بمبلغ 25 مليون دولار، وزيمبابوي بمبلغ 15 مليون دولار، بالإضافة إلى قرض بقيمة 20 مليون دولار مخصص لألبانيا.
في حين تعكس هذه الخطوة التزام صندوق أوبك بدعم التنمية المستدامة وتعزيز فرص النمو والاستدامة في العديد من البلدان النامية حول العالم، وتأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات عالمية متزايدة تتطلب جهودًا مشتركة لمواجهتها.
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