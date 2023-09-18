القرية العالمية تطرح باقات كبار الشخصيات لموسمها الـ 28

أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن بدء الحجز المسبق لباقات كبار الشخصيات لموسمها لموسمها الـ 28، في العاشرة من صباح يوم السبت، الموافق 23 سبتمبر الجاري، والتي ستتوافر بكميات محدودة قبل طرحها رسمياً للبيع العام في الـ 30 من سبتمبر. وأوضحت القرية العالمية أن الحجز المسبق سيكون حصرياً عبر موقع تذاكر فيرجن ميجاستور الإلكتروني tickets.virginmegastore.me.

ويتيح الحجز المسبق لضيوف القرية العالمية الفرصة فرصة شراء باقات كبار الشخصيات في 29 سبتمبر، أي قبل 24 ساعة من الطرح الرسمي في 30 سبتمبر 2023. ويمكن للضيوف اختيار ما يناسبهم من الباقات الماسية والبلاتينية والذهبية والفضية، إذ تشمل جميعها تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات، وملصقات مواقف سيارات كبار الشخصيات، وبطاقات الروائع لكبار الشخصيات، والتي تسمح لحامليها دخول العديد من الوجهات الترفيهية في القرية العالمية مثل متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! ®" وعرض "سايبر سيتي" الشيّق والاستمتاع بجولات وألعاب منطقة كرنفال®.

واحتفاءً بموسمها الـ 28، الذي من المقرر أن ينطلق في 18 أكتوبر المقبل، كشفت القرية العالمية، أنها ستقدم لضيوف موسمها الجديد مفاجأة رائعة ستكون مخبئة ضمن إحدى باقات كبار الشخصيات، حيث سيحصل سعيد الحظ الذي يعثر عليها في باقته على شيك بقيمة 28,000 درهم، احتفالاً بمرور 28 موسم على انطلاق القرية العالمية، الوجهة العائلية الأكثر زيارة في المنطقة. كما ستحتوي جميع باقات كبار الشخصيات على عبوة من البذور لغرسها من قبل الضيوف في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار المساهمة في رؤية عام الاستدامة الذي تحتفل به الدولة.

وستُطرح هذا الموسم 30 باقة فقط من الفئة الماسية بسعر 7,000 درهم للواحدة، بينما ستتاح الباقة البلاتينية مقابل 2,950 درهم للباقة الواحدة، والباقة الذهبية مقابل 2,250 درهم، والفضية مقابل 1,750 درهم. ويمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين يحملون هوية إماراتية سارية المفعول، شراء هذه الباقات.

تُرحب القرية العالمية بضيوف موسمها الجديد في 18 أكتوبر 2023، وسيتم الإعلان عن آخر مستجدات الموسم الـ 28 خلال الأسابيع القليلة القادمة.



