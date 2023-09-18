دبي تعزز مكانتها كلاعب عالمي رئيسي في تجارة الماس المصنع معملياً

أطلق مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إصداراً خاصاً من سلسلة تقاريره الرائدة «مستقبل التجارة» مركزاً على موضوع صناعة الماس المصنع معملياً والانتشار العالمي المتسارع لهذه التكنولوجيا الناشئة وتأثيرها الكبير في تغيير مشهد صناعة الماس.

ويعد التقرير، الذي يحمل عنوان «تطور مستمر- مستقبل صناعة الماس المصنع معملياً»، تتويجاً لخبرات طويلة وتحليل معمق للقطاع. ويوفر بوصلة استراتيجية لأصحاب المصلحة الذين يواصلون استكشاف القطاع ويدرسون ديناميكياته التي أدت إلى تسارع

وتيرة ازدهاره على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد بلغت قيمة مبيعات التجزئة العالمية لصناعة الماس المصنع معملياً إلى 12.24 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مما جعلها الصناعة الأسرع نمواً ضمن قطاع المجوهرات وتوسعت تطبيقاتها لتشمل مجالات جديدة مثل أشباه الموصلات والحوسبة الكمومية.

وخلص التقرير إلى أن دبي عززت مكانتها كلاعب رئيسي في مجال تجارة الماس المصنع معملياً، وهي مهيأة لقيادة الفصل التالي من مسيرة الابتكار والنمو في هذه الصناعة.



ويسلط التقرير الضوء على النتائج الرئيسية التي خلص إليها والتي تحدد اتجاه بوصلة هذه الصناعة الواعدة الآخذة في التحول من سوق متخصصة إلى قوة تكنولوجية.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمر صناعة الماس المُصنّع معملياً بمرحلة انتقالية حيث تتكيف مع تباطؤ النمو والتطورات التكنولوجية وتحولات السوق في الولايات المتحدة، بينما تستكشف أسواقاً غير مستغلة بعد مثل الصين وأوروبا والهند والشرق الأوسط. ما نشهده من ازدهار ونمو متسارع لصناعة الماس المصنّع معملياً يعكس العلاقة المتبادلة بين التكنولوجيا والتجارة والإمكانات الكبيرة التي تنطوي عليها».

بيئة



وأضاف: «توفر دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً موقعا استراتيجياً لصناعة الماس المصنع معملياً لتحفيز الابتكار فيه وتعزيز حركة تجارته، موفرة بذلك بيئة داعمة للارتقاء بالدور المستقبلي لهذه الصناعة في القطاعات الأخرى وتشجيع الممارسات الاستدامة. ومن خلال الاستفادة من البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي لمركز دبي للسلع المتعددة إلى جانب خبرتنا في التجارة والتكنولوجيا المتقدمة، نتطلع بحماس لرؤية الدور الرائد الذي ستلعبه دبي في مسيرة التحول القادمة».

ودفعت الجهود الجماعية والرغبة برسم خارطة طريق استشرافية لتطوير صناعة الماس المصنع معملياً أصحاب المصلحة الرئيسيين إلى الاجتماع في الندوة الافتتاحية للماس المصنع معملياً التي استضافها مركز دبي للسلع المتعددة في يوليو من العام الجاري.

وشكلت الندوة منصة مناسبة لتبادل المعرفة بين المشاركين حيث جمعت شخصيات مؤثرة من رواد وخبراء القطاع. وتناولت الندوة العوامل الأساسية لنجاح هذه الصناعة الجديدة واستكشفت كيف يمكن لمنتج تقني مناسب التكلفة أن يزدهر في سوق السلع الفاخرة.

توصيات



واستناداً إلى النقاشات التي تناولتها الندوة، حدد تقرير «مستقبل التجارة» عدداً من التوصيات المهمة لدعم تطور صناعة الماس المصنع معملياً وتشكيل المرحلة التالية من مسيرة نموها:

الاعتراف بالماس المصنع معملياً كصناعة تكنولوجية: يجب تسعير الماس المصنع معملياً بناء على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيعه والقيمة الحقيقية التي يوفرها بدلاً من التعامل معه كسلعة متداولة.

إعطاء الأولوية لابتكار المنتجات: يعد الاستثمار في الأبحاث أمراً ضرورياً للمساعدة في تقليل تكاليف الإنتاج وتعزيز الابتكار في تصميم الماس والمجوهرات، مع إطلاق العنان أيضاً لإمكانات استخدام الماس المصنع معملياً في التطبيقات عالية التقنية.

تغيير طريقة إدارة سلاسل التوريد: من خلال الانتقال إلى نموذج سلاسل التوريد القائمة على الطلب، يمكن لشركات الماس المصنع معملياً تحسين كفاءة العمليات وتقليل تكاليف المخزون وتسريع عملية تحويل المواد الخام إلى مرحلة المنتجات النهائية.

التأكيد على قيمة المنتج النهائي: التركيز على قيمة المنتج النهائي الجاهز بدلاً من المكونات الفردية سيشجع بناء الشراكات التي تعطي الأولوية للقيمة الشاملة للمنتج.

تسليط الضوء على الريادة والابتكار: احتضان قيادة الصناعة من خلال الاستفادة من نقاط القوة الجوهرية، وتسويق منتجات الماس المصنّع معملياً بناءً على سماتها الفريدة ووضع معايير للاستدامة.

أدوار



لعب مركز دبي للسلع المتعددة دوراً أساسياً في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكبر مراكز تجارة الماس في العالم. وتماشياً مع مهمته المتمثلة في تمكين وجذب تدفقات تجارية جديدة عبر الإمارة، يواصل المركز البناء على هذه المكانة الرائدة في قطاع الماس

لتمكين الإمارة من أن تصبح أيضاً مركزاً عالمياً لصناعة الماس المصنع معملياً.

نمت تجارة الماس المصنع معملياً بأكثر من 125 % في دبي خلال عام 2022 حيث بلغ إجمالي الواردات والصادرات حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بالبنية التحتية الحديثة والمرافق المتخصصة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة لدعم نمو الصناعة.

ويعد المركز اليوم مقراً لأكثر من 30 شركة عاملة في مجال الماس المصنع معملياً.

ويمكن تنزيل التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: