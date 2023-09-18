السويد تعرض قضاء المساء للمتنزهين سيرا على الأقدام مجانا



السويد معروفة بالحق القانوني في التخييم قانونيا في أي مكان في الريف، ولكن لما تمكث في خيمة في حين أن هناك عشرات من الكبائن عبر البلاد حيث يمكن أن يقضي المرء الليلة مجانا؟

تتراوح تلك الكبائن من أكواخ الغابات الريفية إلى المباني الحديثة، ويختلف الأثاث من البسيط إلى المريح.

ويجب ألا يتوقع المرء راحة مثل الفنادق، حيث أن الشائع في تلك الحالة هو المراحيض الخارجية والمواقد التي تعمل بحرق الخشب والمياه الجارية ليست متوفرة دائما.

ولا يقوم النظام على ضمان الضيوف النظافة في الأكواخ فحسب، ولكن أيضا يقيد إقامتهم الليلية بواقع ليلة واحدة. ولا يمكن حجز الأكواخ مسبقا.

فإذا لم تستطع مجموعتك العثور على أكواخ كافية، فغالبا ما يمكن أن تقاسم كوخا واحدا، حيث أن كل كوخ يسع للعديد من الضيوف.

ويمكن الحصول على المعلومات بشأن العثور على إحدى الكبائن الليلية الكثيرة من البلديات أو موقع السياحة "زر السويد".

كما يعرض موقع Vindskyddskartan.se خريطة للأماكن التي يمكن العثور فيها على أكواخ وغيرها من أنواع الإقامة خلال رحلات السير عبر البلاد.

وبالنسبة لليالي التي لا يمكن العثور فيها على كوخ، فأن الخيمة تفي بالغرض دائما. ويعني الامتياز القانوني للحق العام في الدخول أنه مسموح للجمهور بنصب خيامهم حيث يريدون في الريف.

وهذا يعني أنه يمكن التوجه إلى غابة كبيرة للتخييم بجوار النيران قبل الاستيقاظ للبحث عن الطعام والذهاب للسباحة أو ركوب قارب في أحد الأنهار والبحيرات الكثيرة.

وفي حين أن العديد من الدول الأخرى في أوروبا مثل أسكتلندا والنمسا وسويسرا تمنح أيضا الحق العام للجمهور في التخييم، فأن القوانين الإسكندنافية هي بين الأكثر ترحيبا بالمتنزهين سيرا على الأقدام. غير أن هناك بعض القيود.

ويعد إشعال النيران في البرية في السويد مسموحا طالما أن المرء يستخدم الحطب الملقى بالفعل على الأرض ويتصرف بمسؤولية. أما كسر أو قطع أفرع الشجر والنحت على لحائها غير مسموح بشكل عام، إلا إذا كانت ملكية خاصة أو موافقة المالك على ذلك.

وفي المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية، حيث يوجد حيوانات ونباتات محمية، فتُطبق القواعد الأكثر صرامة، مثل ما يتعلق بركوب الخيل أو إشعال النار. وفي مثل تلك الأماكن من الممنوع بشكل عام قطف التوت وعش الغراب والجوز.



