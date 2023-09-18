أسعار الذهب الأسود ترتفع مع توقعات بزيادة عجز المعروض وتعافي الطلب في الصين

(MENAFN
) شهدت أسعار الذهب الأسود ارتفاعًا اليوم الاثنين بتاريخ 18 أيلول، مع استناد المتداولين إلى توقعات بأن عجز المعروض سيتسع في الربع الأخير من العام. يعزى هذا الارتفاع أيضًا إلى قرار السعودية وروسيا بتمديد تخفيضات الإنتاج، بالإضافة إلى التفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5 سنتات أو 0.1 بالمئة لتبلغ إلى 93.98 دولارًا للبرميل في الساعة 0027 بتوقيت جرينتش،. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 15 سنتًا أو 0.2 بالمئة لتصل إلى 90.92 دولارًا للبرميل.
كذلك سجل الذهب الأسود ارتفاعًا لثالث أسبوع على التتابع، ووصل إلى أعلى مستوياته منذ تشرين الثاني، بعدما قررت السعودية وروسيا تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2023، تبعاَ لخطط مجموعة أوبك+. وساهم زيادة إنتاج المصافي الصينية، مدعومة بقوة هوامش التصدير، في دعم هذا الارتفاع.
في حين لفت محللون في إيه.إن.زد إلى أن نمو الطلب العالمي على الذهب الأسود يتجه نحو تسجيل 2.1 مليون برميل يوميًا، ما يتماشى مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وفي هذا السياق، ينتظر التجار قرارات سياسة نقدية من مصارف مركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بشأن رفع الفائدة.
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