الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

هذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.



