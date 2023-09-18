الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة
التاريخ
9/18/2023 2:12:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو، اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.
وغدا الثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم الأربعاء يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما الخميس المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
MENAFN18092023000205011050ID1107086874
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.