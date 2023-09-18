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إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

9/18/2023 2:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN-
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عند حاجز
المزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.

يتبع ...

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