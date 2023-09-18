إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى محاولته تنفيذ عملية قرب القدس

إصابة شاب برصاص الاحتلال بدعوى محاولته تنفيذ عملية قرب القدس
التاريخ
9/18/2023 2:11:59 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN-
أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عند حاجز
المزمورية العسكري جنوب القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة، شابا ملقى على الأرض بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، قرب أحد مداخل الحاجز، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن.
يتبع ...
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