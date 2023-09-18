قوات الاحتلال تهدم منزلاً ومنشآت في نابلس

قوات الاحتلال تهدم منزلاً ومنشآت في نابلس
التاريخ
9/18/2023 2:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
نابلس/PNN- أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، على هدم منزل ومنشآت في بلدة فروش بيت دجن شرق نابلس.
وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت المنطقة، وبدأت بهدم منزل المواطن سمير حج محمد، كما هدمت منشآت في المنطقة بحجة البناء بدون ترخيص.
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