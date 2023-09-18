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قوات الاحتلال تهدم منزلاً ومنشآت في نابلس

9/18/2023 2:11:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- أقدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، على هدم منزل ومنشآت في بلدة فروش بيت دجن شرق نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت المنطقة، وبدأت بهدم منزل المواطن سمير حج محمد، كما هدمت منشآت في المنطقة بحجة البناء بدون ترخيص.


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