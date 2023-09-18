الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة
التاريخ
9/18/2023 2:11:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.
وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.
وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر مساء الجمعة بحجة الأعياد اليهودية، حيث كان مقررًا إعادة فتحه صباح اليوم الإثنين.
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