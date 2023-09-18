الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر مساء الجمعة بحجة الأعياد اليهودية، حيث كان مقررًا إعادة فتحه صباح اليوم الإثنين.



