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الاحتلال يمدد إغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة

9/18/2023 2:11:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، المخصص لحركة الأفراد.

وأعلن مكتب ما يسمى منسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، عن تمديد إغلاق الحاجز لمدة 24 ساعة، بذريعة استمرار المسيرات على حدود القطاع.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت المعبر مساء الجمعة بحجة الأعياد اليهودية، حيث كان مقررًا إعادة فتحه صباح اليوم الإثنين.


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