إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في محافظة بيت لحم

إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في محافظة بيت لحم
التاريخ
9/18/2023 2:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا
في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :
الثلاثاء 19/9/2023:
تقوع , شرفة تقوع، تقوع الأرزة، منشية الحلقوم، المنيا، كيسان، الرشايدة، بئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة بها.
الأربعاء 20/9/203:
العروب، شيوخ العروب، كوزيبا، عرقان طراد، ضاحية الرهوة، أجزاء من بيت فجار وتشمل وسط البلد، منطقة الشنة والمناطق المحيطة.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
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