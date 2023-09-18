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إعــلان عن قطع التيـار الكهربـائي عن بعض المناطق في محافظة بيت لحم

9/18/2023 2:11:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة عصرا
في الأيام والتواريخ المبينة فيما يلي عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

الثلاثاء 19/9/2023:

تقوع , شرفة تقوع، تقوع الأرزة، منشية الحلقوم، المنيا، كيسان، الرشايدة، بئر مياه الرشايدة والمناطق المحيطة بها.

الأربعاء 20/9/203:

العروب، شيوخ العروب، كوزيبا، عرقان طراد، ضاحية الرهوة، أجزاء من بيت فجار وتشمل وسط البلد، منطقة الشنة والمناطق المحيطة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء ناتج عن قيامها بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.



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