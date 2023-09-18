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المياه: لا زيادة على فواتير المواطنين حتى نهاية العام الحالي

9/18/2023 2:11:35 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصد
قال الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة إن فاتورة المياه ستصدر شهرياً لجميع محافظات المملكة اعتباراً من شهر أيلول الحالي ولا زيادة أو تغيير على قيمة فاتورة المياه لغاية نهاية العام الحالي.
وأضاف سلامة عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين أن زيادة قيمة تعرفة المياه ستبدأ مع بداية شهر 12 تشرين الأول لعام 2023 وستظهر مع الشهر الأول للعام القادم 2024.
ونوه أن 92% من فواتير المياه للقطاع المنزلي التي تم تتبعها خلال السنوات الماضية من الاستهلاك المنخفض، مؤكداً أنه لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك أقل من 6 م شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ قيمة الدعم لها 1.80 قرشاً لكل م3 وفق الهيكلة الجديدة.
وتابع" فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياه بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30 م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42 م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
وأشار أن الحكومة ستستمر في دعم الكلف الإجمالية للمياه والصرف الصحي حتى بعد عام 2028 لمراعاة ذوي الدخل المحدود؛ إذْ ستبلغ قيمة الدعم الحكومي في عام 2024 وبحسب متوسط التكلفة الإجمالية للمتر المكعب من المياه للشريحة الأولى 180 قرشاً (82 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و170 قرشاً للشريحة الثانية (77 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و157 قرشاً للشريحة الثالثة (71 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و131 قرشاً للشريحة الرابعة (60 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و106 قروش للشريحة الخامسة (48 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، و60 قرشاً للشريحة السادسة (27 بالمئة) من التكلفة الإجمالية، في حين لا يتّم دعم الشريحة السابعة والتي يفوق استهلاكها 42م3 شهريّاً.
وقال " مثال على زيادة التعريفة وفق الهيكلة الجديدة إن من تبلغ قيمة فاتورة أقل من 2.40 قرشاً شهرياً لن يكون عليه أي زيادة، ومن تبلغ قيمة فاتورته 5.47 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 48 قرشاً ومن تبلغ قيمة فاتورته 10.51 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 84 قرشاً ،ومن تبلغ قيمة فاتورته 19.93 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 1.32 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 31.93 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 2.22 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 62.50 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 4.62 قرشاً، ومن تبلغ قيمة فاتورته 98.77 قرشاً شهرياً ستكون الزيادة 9.18 قرشاً."
ووافق مجلس الوزراء، الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.


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