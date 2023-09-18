كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا
التاريخ
9/18/2023 2:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي اجتاحها إعصار "دانيال" المدمر مؤخرا.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها أمس الأحد، بأنه سيتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.
وعبرت عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.
RT
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