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كوريا الجنوبية تقدم مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا

9/18/2023 2:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت كوريا الجنوبية مليوني دولار مساعدات إنسانية إلى ليبيا التي اجتاحها إعصار "دانيال" المدمر مؤخرا.
وأفادت وزارة الخارجية الكورية في بيان لها أمس الأحد، بأنه سيتم إرسال المساعدات عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا.


وعبرت عن أملها في أن تساعد هذه المساعدات في تحقيق الاستقرار للشعب الليبي، الذي تضرر من الإعصار والفيضانات، وفي جهود إعادة إعمار المناطق المنكوبة.

RT

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