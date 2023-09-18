أسعار الذهب تستقر اليوم مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأمريكي

(MENAFN
) استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين بتاريخ 18 أيلول, في ظل توقعات بتراجع المستثمرين لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) واحتمالية عدم رفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع، وهذا مع التركيز المتزايد على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.
كما بقيت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ثابتة في الوقت الذي كانت الساعة تشير إلى 0056 بتوقيت جرينتش، عند مستوى 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، ولم تشهد تغييرًا يُذكر. ومن جهة أخرى، استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.
كذلك يُتوقع أن يرفع مصرف إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع، ربما لآخر مرة، في إطار واحدة من أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في القرن الماضي. ويأتي ذلك في ظل قلق متزايد بشأن تباطؤ الاقتصاد.
في حين سجلت الفضة زيادة نسبتها 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية لتصل إلى مستوى 23.07 دولار للأوقية فيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى،. وشهدت أسعار البلاتين ارتفاعًا بنسبة 0.2 بالمئة لتصل إلى 927.29 دولار للأوقية، بينما استقرت أسعار البلاديوم عند مستوى 1248.73 دولار للأوقية.
MENAFN18092023000045015682ID1107086861
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.