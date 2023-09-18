الغرفة التجارية العربية البرازيلية تستضيف منتدى الأعمال البرازيلي العالمي للحلال

(MENAFN
) تستعد الغرفة التجارية العربية البرازيلية "اي بي سي سي" بالتعاون مع اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل – فامبراس"فامبراس حلال", الهيئة المعنية بإصدار شهادات الحلال، لاستضافة النسخة الثانية من منتدى الأعمال البرازيلي, العالمي للحلال. إنه الحدث الأبرز في البرازيل المخصص لقطاعات المنتجات الحلال.
كما يُقام منتدى الأعمال البرازيلي, العالمي للحلال يومي 23 و24 تشرين الأول 2023 في مركز الفعاليات "دبليو تي سي ايفينتس" في مدينة ساو باولو. من المتوقع أن يجمع المنتدى أكثر من 400 مشارك يمثلون قطاعات متنوعة، بما في ذلك قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومية والجمعيات ذات الصلة بالقطاع من البرازيل والدول الإسلامية، بما في ذلك العالم العربي.
كذلك قال أوسمار شحفة، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: "سيستضيف المنتدى مجموعة من المتحدثين الذين يمثلون منظومة الحلال بكاملها، بما في ذلك العلماء والمستشارين المتخصصين، الذين يتمتعون بعلاقات قوية مع العلامات التجارية الرائدة العاملة في سوق المنتجات الحلال، ويُمثل المنتدى منصةً مثالية للنقاش معهم، واكتساب رؤى أعمق حول الفرص المتاحة في سوق الحلال العالمي".
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