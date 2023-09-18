جولدمان ساكس يتوقع عدم رفع أسعار الفائدة قريبًا ويحسن توقعاته الاقتصادية

(MENAFN
) في تقرير أعده استراتيجيون في مصرف جولدمان ساكس، تم التنبؤ بأن من غير المرجح أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي (المصرف المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المزمع عقده في يومي 31 تشرين الأول وأول تشرين الثاني. كما تم التوقع أيضًا بأن يقوم المركزي الأمريكي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماع السياسة النقدية لهذا الأسبوع.
كما أوضحت التقارير أنه في تشرين الثاني المقبل، يُتوقع أن يشهد سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، وأخبارًا إيجابية بشأن التضخم، بالإضافة إلى احتمالية زيادة في معدل النمو في الربع الأخير من العام، وهذا قد يقنع المزيد من الأطراف بأن لجنة السوق المفتوحة الاتحادية قد تقرر الابتعاد عن رفع أسعار الفائدة لمرة واحدة فقط خلال هذا العام.
كذلك يحاول المستثمرون تقدير مسار السياسة النقدية للمصرف المركزي الأمريكي، أشار بعض كبار المستثمرين، منهم جي بي مورجان لإدارة الأصول وجانوس هندرسون إنفستورز، إلى أنه من الممكن أن يكون المركزي الأمريكي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة الطويلة الأمد التي استمرت لعقود.
في حين أشار استراتيجيون مصرف جولدمان ساكس إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات "تدريجية" في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التراجع. كما توقعوا أن المركزي الأمريكي قد يرفع تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.1 بالمئة من واحد بالمئة، وذلك عندما يقوم صناع السياسة بتحديث توقعاتهم الاقتصادية يوم الأربعاء. وهذا يعكس مدى مرونة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على التكيف مع التغيرات الاقتصادية والمالية.
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