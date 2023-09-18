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الكشف عن عواقب شرب القليل من الماء

9/18/2023 1:08:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كشفت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة "يلينا سولوماتينا" أن عدم شرب كمية كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بما في ذلك جلطات الدم.


وتشير سولوماتينا، إلى أن ارتفاع لزوجة الدم يضاعف خطر الإصابة بالجلطات عموما. لأن الدم اللزج يصعب ضخه، فيضطر القلب للعمل بقوة مضاعفة.


وتقول: "الماء ضروري لإنتاج عصير المعدة والأنزيمات، و لهضم الطعام بشكل طبيعي، وإفراغ الأمعاء. وإذا لم تكن هناك كمية كافية منه، تصبح الصفراء لزجة مثل البلاستيسين (مادة لدائنية تتكون من أملاح الكالسيوم والفازلين ومركب أليفاتي)، ما يزيد من خطر تشكل حصوات المرارة".


و تضيف الخبيرة، أن قلة الماء في جسم الإنسان، يمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى والمثانة ومشكلات أخرى.


وتقول: "هذه جميعها أعضاء مهمة وحيوية. فإذا لم يكن هناك ماء، سيكون البراز جافا - وهذه مشكلة يعاني منها الكثيرون من كبار السن". وتحذر من أن البراز في هذه الحالة يركد في الأمعاء، ويسبب التسمم، أي أن الأمعاء تمتص السموم وتصل إلى الدم".


وتنصح الخبيرة، بشرب الماء بمقدار 30 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم، من أجل الحفاظ على وظائف الجسم الطبيعية.

روسيا اليوم


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