النفط يصعد بفعل مخاوف الإمداد

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش زادت العقود الآجلة لخام برنت خمسة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 93.98 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 90.92 دولاراً للبرميل.

وارتفع الخامان لثالث أسبوع على التوالي ليلامسا أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام في إطار خطط مجموعة أوبك+ ومع زيادة إنتاج المصافي الصينية مدعومة بهوامش تصدير قوية.

وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

وقد يؤدي وقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى ضعف الدولار مما يجعل السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.



