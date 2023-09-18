الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية



استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 0056 بتوقيت جرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأوقية (الأونصة)، كما استقرت أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأوقية.

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 23.07 دولار للاوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأوقية.



