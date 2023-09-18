طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى الرياض

طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى الرياض
التاريخ
9/18/2023 1:00:07 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين عن تشغيل 3 رحلات إضافية على خط الرياض لتلبية الطلب الكبير على السفر من وإلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.
وتنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24
سبتمبر بحيث يتمكّن المسافرون من تحقيق أقصى استفادة من العطلة والاحتفالات. وستعمل الرحلات الإضافية الثلاث بطائرات "بوينغ 777" لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.
وتوفّر طيران الإمارات لعملائها في المملكة إمكانية مواصلة سفرهم، عبر مركزها في دبي، إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة وخصوصاً إلى وجهات في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروبا.
وتخدم "طيران الإمارات" المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، وتشغل حالياً 67 رحلة أسبوعياً عبر أربع بوابات هي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام.
وأكّدت شركة طيران الإمارات التزامها "القوّي والمستمرّ تجاه المملكة" من خلال رعايتها خلال الصيف الفائت بطولة كأس الملك سلمان 2023 هذا العام، التي شارك فيها 16 نادياً في الدرجة الأولى من مختلف الدول العربية.
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