طيران الإمارات تزيد رحلاتها إلى الرياض

أعلنت شركة طيران الإمارات اليوم الاثنين عن تشغيل 3 رحلات إضافية على خط الرياض لتلبية الطلب الكبير على السفر من وإلى المملكة العربية السعودية خلال عطلة اليوم الوطني للملكة العربية السعودية.



وتنطلق الرحلات الإضافية من مطار دبي الدولي أيام 20 و21 و24

سبتمبر بحيث يتمكّن المسافرون من تحقيق أقصى استفادة من العطلة والاحتفالات. وستعمل الرحلات الإضافية الثلاث بطائرات "بوينغ 777" لتعزيز رحلات طيران الإمارات المنتظمة إلى المملكة.



وتوفّر طيران الإمارات لعملائها في المملكة إمكانية مواصلة سفرهم، عبر مركزها في دبي، إلى أكثر من 140 وجهة على شبكتها العالمية الواسعة وخصوصاً إلى وجهات في أمريكا الشمالية وجنوب أفريقيا وأوروبا.



وتخدم "طيران الإمارات" المملكة العربية السعودية منذ عام 1989، وتشغل حالياً 67 رحلة أسبوعياً عبر أربع بوابات هي الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام.



وأكّدت شركة طيران الإمارات التزامها "القوّي والمستمرّ تجاه المملكة" من خلال رعايتها خلال الصيف الفائت بطولة كأس الملك سلمان 2023 هذا العام، التي شارك فيها 16 نادياً في الدرجة الأولى من مختلف الدول العربية.