تفاصيل الحالة الجوية في المملكة
التاريخ
9/18/2023 12:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - تكون الأجواء اليوم الاثنين معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
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