إطلاق صافرات إنذار وعمليات إخلاء .. بدء فعاليات تمرين درب الأمان 3 اليوم



ويأتي التمرين لاختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة، وكذلك التعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل، بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال وبعد وقوع الزلازل.



ويرافق التمرين عمليات إخلاء وإنقاذ وإغلاقات وإطلاق صافرات إنذار وحضور أمني في مناطق عدة قرابة الساعة العاشرة صباحاً، دون التأثير على سير الحياة العامة.

قال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، إن التمرين يحاكي وقوع زلزال في الأردن، حيث يتضمن إخلاء منشآت حيوية بينها عشرات المدارس إضافة إلى كيفية استقبال المساعدات.



وأوضح مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز، أحمد النعيمات، لبرنامج صوت المملكة، أن المركز يسعى من خلال تنفيذه للتمرين إلى "اختبار مدى الجاهزية للمؤسسات الوطنية والتنسيق البيني فيما بينها، والتركيز على إدماج القطاع الخاص والمتطوعين".



والتمرين الوطني "درب الأمان 3" ضمن الأجندة الوطنية للمركز لاختبار الخطة الوطنية المحدثة للتعامل مع خطر الزلزال، وتم المباشرة في التحضير له منذ بداية هذا العام واكتملت أركان هذه الخطة المحدثة في شهر حزيران الماضي، بحسب النعيمات.



واعتمد تاريخ تنفيذ التمرين في النصف الثاني من شهر أيلول "حتى تكون مدارسنا قد عادت إلى دوامها الطبيعي، حيث سنختبر إخلاء عشرات المدارس في هذا الإطار في معظم محافظات المملكة" على ما ذكر النعيمات.



إضافة إلى "التركيز على إخلاء المنشآت الحيوية من مصانع تحتوي على مواد خطرة وإخلاء مدارس وإخلاء منشآت تجارية" في البداية.



النعيمات أشار إلى "التركيز على اختبار إرسال الرسائل التوعوية الذكية مثل اختيار مناطق معينة لإرسال رسائل نصية لها وهي مناطق جغرافية لا تتعدى 2-3 كيلومترات".

وتحدث عن اختبار الخطط الفرعية لاستمرار عمل الدولة مثل الانقطاعات الكهربائية وكيفية تلافيها، وانقطاع الاتصالات"، مشيرا في هذا الصدد إلى "خطط مع مزودي الاتصالات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ووزارة الاقتصاد الرقمي، إذ لدينا أبراج متحركة يتم استخدامها في حال وجود انقطاع للاتصالات هذه أيضا سيتم اختباره في التمرين".



والهدف الآخر للتمرين، "اختبار الخطة الوطنية لاستقبال المساعدات إذا حدث لدينا أي طارئ"، وفق النعيمات الذي قال إن "استقبال المساعدات بحد ذاته في وقت الأزمة، يعد أزمة مركبة يجب التدرب عليه من حيث من سيستلم هذه المساعدات، ومن سيقوم بتوزيعها ومن سيقوم بتصنيفها...".



ودرب الأمان 1، كان هدفه اختبار الخطة الوطنية للتعامل مع اللاجئين ومع الأحداث الإرهابية، ودرب الأمان 2، كان يتعامل مع تسرب مواد خطرة على ما أفاد النعيمات.



وتعديل الخطة الوطنية للزلازل أكثر من مرة بسبب "استخلاص دروس مستفادة فيما حدث في تركيا وسوريا"، علما بأن التمرين كان مقررا إجراؤه قبل حدوث الزلزال في هذين البلدين.



النعيمات قال إن "فريقا متخصصا من المركز درس نقاط الضعف التي حدثت في زلزال تركيا وسوريا" وقام المركز بإصدار توصيات لرئاسة الوزراء منها "تزويد المخابز الرئيسة بمولدات احتياطية مثلا والتأكد من وجود قاعدة بيانات محدثة للأدوية التي تحتاج للحفظ في درجات حرارة محددة".



وأوضح أن 3 أفرقة لتقييم التمرين أحدها وطني والثاني دولي "مختص من دول عدة في العالم ومن منظمات متخصصة في إدارة الأزمات في العالم"، والثالث من المركز الوطني.

