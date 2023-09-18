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ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

9/18/2023 12:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.


وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).


ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.

سكاي نيوز


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