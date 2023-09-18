ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار النفط عالمياً اليوم
التاريخ
9/18/2023 12:15:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الاثنين، مدعومة بتوقعات اتساع عجز المعروض في الربع الأخير من العام بعدما مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإنتاج، إضافة إلى تفاؤل بشأن تعافي الطلب في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام.
وقال محللون في إيه.إن.زد في مذكرة إن نمو الطلب العالمي على النفط يتجه صوب تسجيل 2.1 مليون برميل يوميا وهو ما يتفق مع توقعات وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويترقب التجار قرارات سياسة نقدية لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع بخصوص رفع الفائدة.
سكاي نيوز
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