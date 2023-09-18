زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا
التاريخ
9/18/2023 12:15:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب شمال إيطاليا.
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