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زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال إيطاليا

9/18/2023 12:15:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، الاثنين، بأن زلزالا بقوة 5.1 درجة ضرب شمال إيطاليا.

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