فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنطلق غدا بمشاركة الكويت

السفير طارق البناي: الحدث الأممي يعتبر الأهم ديبلوماسياً على المستوى الدولي ويجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين بمختلف المجالات



تتجه الأنظار غدا الاثنين إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، حيث ترحب الجمعية العامة للمنظمة بقادة العالم في الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

ويجتمع الرؤساء والملوك ورؤساء الوزراء والقادة من الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة للمشاركة في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ 78 للجمعية العامة تحت شعار «إعادة بناء الثقة وإعادة إحياء التضامن العالمي: تسريع العمل بشأن خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الخاصة بها نحو تحقيق السلام والازدهار والتقدم والاستدامة للجميع» خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر و26 سبتمبر 2023.

وسيفتتح رئيس الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة دينيس فرانسيس المناقشة العامة السنوية في 19 سبتمبر، حيث يبحث رؤساء الدول والحكومات والوزراء عن حلول للتحديات العالمية من أجل تعزيز السلام والأمن والتنمية المستدامة وتمنح كل دولة على حدة المجال لطرح رؤيتها بشأن القضايا ذات الاهتمام الدولي في المداولات العامة.

في السياق، قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، في تصريح لـ «كونا»، إن هذا الحدث الأممي يعتبر الأهم ديبلوماسيا على المستوى الدولي، إذ يجمع رؤساء دول وحكومات ووزراء معنيين بمختلف المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية وأيضا الصحية.

واعتبر السفير البناي هذه السنة «استثنائية» ومختلفة عن السنوات الماضية وخاصة الأعوام التي تلت تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يشارك هذا العام في الأسبوع رفيع المستوى 196 متحدثا بمن في ذلك 99 رئيس دولة وأيضا 47 رئيس حكومة، لافتا إلى ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي في الدورة الـ 77 للجمعية العامة إذ شارك في تلك الدورة 76 رئيس دولة إضافة إلى 50 رئيس حكومة.

وذكر أن الدورة الحالية ستشهد في الأيام المقبلة أنشطة متعددة ذات موضوعات متنوعة حيث سيترأس وفد الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كما يضم الوفد الكويتي رفيع المستوى عددا من كبار المسؤولين في البلاد.

وأشار السفير البناي إلى أنه من المقرر أن يلقي سموه كلمة الكويت أمام المجتمع الدولي في الجمعية العامة مساء يوم الخميس الموافق 21 الجاري وستتركز الكلمة على أبرز القضايا والتحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وموقف البلاد تجاه تلك القضايا وجهودنا كذلك الرامية نحو دعم الاستقرار والأمن الإقليميين والدوليين إضافة إلى النشاط الكويتي الواسع والاستثنائي في المجال الإنساني.

وأضاف أن كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء ستشمل لمحة حول الأنشطة المقامة هذه الفترة ضمن إطار منظمة الأمم المتحدة لاسيما النشاط الدولي القائم حاليا لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة أن العالم اليوم يشهد العام النصفي للأعوام الـ 15 المحددة لتحقيق الأهداف الأممية.

كما ستسلط الكلمة الضوء على أهمية الدفع لتحقيق الأهداف قدما والمشاركة الفاعلة كذلك في قمة أهداف التنمية المستدامة المزمع عقدها يومي 18 و19 سبتمبر والاجتماع رفيع المستوى لتعزيز الأفق التمويلية للإقدام بالمشاريع التنموية وأيضا قمة الطموح المناخي التي دعا لها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبين السفير الكويتي أنه من المجدول هذا العام عقد ثلاثة اجتماعات رفيعة المستوى في المجال الصحي، مؤكدا أنه أمر إيجابي «كنا ولا نزال داعمين ومؤيدين له» خاصة في الفترة هذه التي نعيشها اليوم بعد الإجراءات التي قامت باتخاذها الكثير من الدول في السنوات الماضية للحد من تفشي جائحة فيروس «كوفيد-19».

وتابع أنه من المقرر أن يعقد في مقر الأمم المتحدة بتاريخ 20 سبتمبر اجتماع معني بالتأهب والاستجابة للوقاية من الأوبئة، واجتماع آخر كذلك بتاريخ 21 سبتمبر خاص بالتغطية الصحية الشاملة، واجتماع ثالث بتاريخ 22 سبتمبر يتعلق بمرض السل وسبل الحد من انتشاره، وسيترأس وزير الصحة د.أحمد العوضي وفد الكويت المشارك في الاجتماعات الثلاث.

وفي الختام أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي التطلع للمشاركة في هذه الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالفعالية والحماس المعتاد، لافتا إلى «مرور 60 عاما على انضمامنا كعضو دائم في منظومة الأمم المتحدة» والتعاون المتميز القائم بين المنظومة ذاتها ومختلف الأجهزة والمؤسسات في الكويت.