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بالفيديو الطريجي دعم وتمكين الشباب أحد أبرز محاور الإستراتيجية العربية للمنظمة الكشفية

9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
انطلقت صباح امس فعاليات الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي والذي تستضيف جمعية الكشافة الكويتية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط والمنظمة الكشفية العربية تحت شعار «إبداع وابتكار».
وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي في كلمته خلال الافتتاح: نرحب بكم في بلدكم الكويت أرض المحبة والصداقة والسلام، وأعلم أننا نعيش فرحة هذا اللقاء والتجمع، إلا أنني متأكد أن هذه الفرحة ممزوجة بالحزن والأسى على ما حدث لأهلنا في المغرب وليبيا، ولكننا مؤمنون بقضاء الله وقدره، ولا نملك إلا الدعاء لله أن يرحم شهداءنا برحمته ويشافي المصابين.
وأضاف الطريجي: أجمع رؤساء الجمعيات الكشفية في الوطن العربي بأن دعم الشباب وتمكينهم هو أحد محاور الاستراتيجية العربية للمنظمة الكشفية، وتجمعنا بمشاركة 38 دولة في افتتاح الملتقى الكشفي الشبابي الدولي للتحول الرقمي دليل على مصداقية ذلك، مشيرا إلى أن اختيار مسمى ومحتوى هذا الملتقى والإعداد له ووضع برنامج الدورة والدراسة والتدريب قد تم من قبل أكاديميين ومتخصصين ومستشارين وأصحاب الخبرات العلمية والعملية الذين ينتمون لهذا الصرح الأكاديمي المتميز وهو المعهد العربي للتخطيط.
وتقدم بالشكر والتقدير إلى الجنود المجهولين الذين شاركوا بالإعداد لهذا الملتقى المبارك، وعلى رأسهم المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله وإلى جميع القيادات الأكاديمية والإدارية والفنية على تسخير جميع الإمكانيات لنجاحه وأيضا الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي وجميع العاملين بالأمانة العامة على جهودهم.
بدوره، أكد مدير المعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله سعادته بالمشاركة في هذا التجمع الشبابي والذي نساهم بتنظيمه للمرة الثانية، لاسيما انه يقدم أنشطة تخدم الشباب العربي، موضحا اننا نفتخر وبكل اعتزاز ان نساهم في خدمة أبنائنا الكشافة في الوطن العربي، مشيرا إلى ان موضوع الملتقى جيد خاصة عندما نتحدث عن الإبداع والتحول الرقمي، لافتا إلى ان المواطن أصبح يحصل على العديد من الخدمات عبر جهازه النقال.
من جانبه، قال أمين المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ان هذا الملتقى يعد الثاني الذي تستضيفه الكويت ويهدف لتمكين الشباب، مشيرا إلى انه يشهد مشاركة عالمية تصل إلى 38 دولة وهي فرصة لتبادل الخبرات بين شباب تلك الدول والتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجههم في ظل التطور الذي ساد العالم.
وبين حمدي ان التحول الرقمي له إيجابيات كثيرة، متمنيا بعد عودة المشاركين إلى بلدانهم ان يطبقوا ما تعلموه في هذا الملتقى على أرض الواقع، معربا عن بالغ شكره وتقديره لجمعية الكشافة الكويتية والمعهد العربي للتخطيط وجميع المساهمين والمشاركين في إنجاح هذا الحدث الكشفي المهم.
من جهته، ثمن رئيس لجنة مستشاري الشباب الكشفي العربي محمد بوشيبه الدور الكبير لجمعية الكشافة الكويتية على ما تقوم به من تقديم كل ما هو مفيد لتمكين الشباب، مشيرا إلى ان ليس بالغريب على الكويت حكومة وشعبا، موضحا ان المسؤوليات التي على عاتقنا تزداد مع مرور أيام لتزداد معها التحديات، لافتا إلى ان وجودنا اليوم هو لتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة على المستوى الوطني لتنصهر في رؤية عربية للتحول الرقمي.
ودعا بوشيبه الرواد والأمناء والقادة العامين في الجمعيات الكشفية العربية للحفاظ على قيمنا العظيمة لهذه الحركة الكشفية، ونوصيكم أيضا بذلك لتكون في ريادة العمل التطوعي والشبابي.

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