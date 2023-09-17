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وصول الطائرة الرابعة من الجسر الجوي لليبيا

9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت أمس طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار «دانيال».
ويأتي هذا الجسر الجوي تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والتوجيهات المباشرة من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والوزارات والمؤسسات المعنية.
وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي الذي أمر به صاحب السمو الأمير إلى الشعب الليبي الشقيق، حيث أقلعت الطائرة الرابعة محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
وأضاف المعراج أن الطائرة تحت إشراف متطوعين من «الهلال الأحمر» لتسليمها للهلال الأحمر الليبي، مؤكدا استمرار الكويت في إرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك.

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