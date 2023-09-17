وصول الطائرة الرابعة من الجسر الجوي لليبيا

وصول الطائرة الرابعة من الجسر الجوي لليبيا
التاريخ
9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصلت أمس طائرة الإغاثة الرابعة من الجسر الجوي الكويتي إلى ليبيا وعلى متنها عشرة أطنان من المعدات والمواد الإغاثية والطبية لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار «دانيال».
ويأتي هذا الجسر الجوي تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد والتوجيهات المباشرة من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والوزارات والمؤسسات المعنية.
وقال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية بالوكالة يوسف المعراج لـ «كونا» قبيل إقلاع الطائرة إن المساعدات تأتي استمرارا للجسر الجوي الذي أمر به صاحب السمو الأمير إلى الشعب الليبي الشقيق، حيث أقلعت الطائرة الرابعة محملة بعشرة أطنان من المواد الإغاثية والطبية.
وأضاف المعراج أن الطائرة تحت إشراف متطوعين من «الهلال الأحمر» لتسليمها للهلال الأحمر الليبي، مؤكدا استمرار الكويت في إرسال المساعدات لتغطية احتياجات الهلال الأحمر الليبي لتخفيف العبء والمعاناة عن المتضررين هناك.
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