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مركز عبدالله السالم الثقافي لمعان كواكب المشتري وزحل والزهرة يزين سماء الكويت خلال الأيام الحالية

9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن متحف الفضاء في مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ان ثلاثة كواكب لامعة تزين سماء الكويت هذه الأيام ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بلمعان يشبه لمعان النجوم مع اختلاف في الوهج.
وقال المشرف العام على المتاحف بالمركز خالد الجمعان في تصريح لـ«كونا» أمس إن الكواكب هي المشتري وزحل عملاقا المجموعة الشمسية إضافة إلى كوكب الزهرة.
وأوضح أنه ابتداء من اليوم الاثنين 18 الجاري يمكن وبالعين المجردة رؤية كوكب الزهرة فجرا قبل شروق الشمس عند الساعة 2.45 صباحا وحتى شروقها باتجاه الشرق أما كوكب زحل فسيتواجد في السماء من غروب الشمس حتى الساعة 3.55 فجرا باتجاه الجنوب الشرقي فيما سيظهر كوكب المشتري في الساعة 8.20 مساء باتجاه الشرق ويستمر في السماء حتى شروق الشمس.
وأضاف الجمعان أن كوكب زحل أيضا سيقترن بالقمر في مشهد جميل طوال مساء يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري.
وذكر أنه طوال هذا الشهر «سيلمع كل من كوكبي المشتري وزحل بشكل مميز ويعرف كل منهما بلقب حراس الأرض إذ تتيح لهما جاذبيتهما الكبيرة جذب أي جسم أو حجر سماوي يتجه نحو الأرض مما يجعلنا آمنين من خطر الاصطدامات المدمرة».
وأفاد بأن متحف الفضاء سينظم أياما خاصة لرصد تلك الكواكب متى سمحت الظروف الجوية بذلك، مشيرا إلى استعداد المتحف لإطلاق النسخة الثانية من برنامج ديوانية الفلكيين الذي يهدف الى نشر الثقافة العلمية في مجال علم الفلك.

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