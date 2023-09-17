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21 7 مليون معاملة منجزة عبر سهل خلال عامين

9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة أمس إنجاز أكثر من 21 مليون خدمة ومعاملة تم تنفيذها إلكترونيا مباشرة عبر تطبيق «سهل» خلال عامين منذ انطلاقه.
وأكد الوزير الشعلة، في تصريح لـ «كونا»، أن الدعم الذي يقدمه رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والسعي الحثيث لتفعيل برنامج عمل الحكومة وتمكين الجهات العامة رقميا ساهم في تحقيق قفزات وإنجازات مهمة في طريق التحول الرقمي وتحقيق تطوير واسع في منظومة المعاملات الحكومية في سبيل تقديم خدمات إلكترونية من خلال قنوات حكومية رقمية مميزة لراحة المواطنين.
وكشف عن أبرز الإحصائيات الخاصة التي حققها تطبيق «سهل» خلال عامين منذ انطلاقه، حيث تم إنجاز أكثر من 21.7 مليون خدمة ومعاملة إلكترونيا على مستوى جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها من خلال التطبيق، كما تجاوز عدد مستخدمي التطبيق اليوم 1.4 مليون مستخدم على مختلف أنظمة الأجهزة الذكية.
وأشار إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية الحكومية المتاحة عبر «سهل» ارتفع إلى 334 خدمة إلكترونية تقدمها 34 جهة حكومية في حين كان عددها 123 خدمة عبر 13 جهة حكومية عند انطلاقة وتدشين التطبيق في 15 سبتمبر 2021.
وأثنى على جهود فريق التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية وجميع الجهات الحكومية التي تقدم خدماتها الإلكترونية من خلاله والتي تسعى الى تطوير آلية إتاحة الخدمات والمعاملات الرسمية الحكومية بشكل يعزز من تجربة المستخدمين ويسهم في تطوير آليات العمل الحكومي بالاعتماد على التقنيات الرقمية.

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