القوى العاملة تطلق خدمة الإخطار الإلكتروني عبر تطبيق سهل

القوى العاملة تطلق خدمة الإخطار الإلكتروني عبر تطبيق سهل
التاريخ
9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن إطلاق خدمة إشعارات الإخطار الإلكتروني عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، وهي خدمة لأصحاب الأعمال ليبقوا على اطلاع أولا بأول على كل إخطارات الهيئة الإلكترونية.
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