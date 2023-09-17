Monday, 18 September 2023 07:39 GMT

القوى العاملة تطلق خدمة الإخطار الإلكتروني عبر تطبيق سهل

9/17/2023 11:31:30 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة، عن إطلاق خدمة إشعارات الإخطار الإلكتروني عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية «سهل»، وهي خدمة لأصحاب الأعمال ليبقوا على اطلاع أولا بأول على كل إخطارات الهيئة الإلكترونية.

MENAFN17092023000130011022ID1107086345

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث