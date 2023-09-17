السفيرة التركية الحادثة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية بين البلدين
التاريخ
9/17/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعربت السفارة التركية لدى الكويت عن تمنياتها للمواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون بالشفاء العاجل. وذكرت أن السفيرة التركية طوبى نور سونمز أجرت مكالمة هاتفية مع المواطن الكويتي المصاب واطمأنت على حالته الصحية، وعلمت أن حالته الصحية جيدة، حيث غادر المستشفى فجر أمس.
وأشارت إلى أن «الجهات المعنية تحركت بأسرع وقت ممكن وألقت القبض على المعتدي وحولته للمحكمة»، مؤكدة أن «هذه الحادثة الأليمة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل عززت التضامن فيما بينهما».
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