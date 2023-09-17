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السفيرة التركية الحادثة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية بين البلدين

9/17/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أعربت السفارة التركية لدى الكويت عن تمنياتها للمواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون بالشفاء العاجل. وذكرت أن السفيرة التركية طوبى نور سونمز أجرت مكالمة هاتفية مع المواطن الكويتي المصاب واطمأنت على حالته الصحية، وعلمت أن حالته الصحية جيدة، حيث غادر المستشفى فجر أمس.
وأشارت إلى أن «الجهات المعنية تحركت بأسرع وقت ممكن وألقت القبض على المعتدي وحولته للمحكمة»، مؤكدة أن «هذه الحادثة الأليمة لن تلقي بظلالها على العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل عززت التضامن فيما بينهما».

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