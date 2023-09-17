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تكامل 1 في الكويت نوفمبر المقبل لتوحيد المفاهيم المشتركة بين دول التعاون

9/17/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد أمس الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين «تكامل1»، برئاسة مساعد مدير التمرين العميد الركن رائد مبارك السكران وبمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لدول المجلس والقيادة العسكرية الموحدة وقيادة درع الجزيرة والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر 2023.
تمت مناقشة آلية تنفيذ مجريات ومتطلبات التمرين والمزمع عقده بالكويت في نوفمبر المقبل، والذي يهدف إلى توحيد المفاهيم المشتركة وتبادل الرؤى والخبرات بين الأشقاء بدول المجلس.

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