تكامل 1 في الكويت نوفمبر المقبل لتوحيد المفاهيم المشتركة بين دول التعاون
التاريخ
9/17/2023 11:31:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقد أمس الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين «تكامل1»، برئاسة مساعد مدير التمرين العميد الركن رائد مبارك السكران وبمشاركة وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة لدول المجلس والقيادة العسكرية الموحدة وقيادة درع الجزيرة والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 17 - 21 سبتمبر 2023.
تمت مناقشة آلية تنفيذ مجريات ومتطلبات التمرين والمزمع عقده بالكويت في نوفمبر المقبل، والذي يهدف إلى توحيد المفاهيم المشتركة وتبادل الرؤى والخبرات بين الأشقاء بدول المجلس.
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