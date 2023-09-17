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الخارجية الإماراتية: التصدي لتداعيات تغير المناخ أولوية عالمية

9/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلعه لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد عبر منصة "إكس": "نتطلع لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساعينا لخير وتقدم البشرية وندعم ونساند الجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة".

وأضاف: "التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم".

كما أشار إلى تطلع دولة الإمارات هذا العام لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 .

وقال في هذا الشأن: "لدينا الثقة والإرادة لتحقيق إجراءات ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي يتعاون كافة الأطراف".



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