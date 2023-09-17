الخارجية الإماراتية: التصدي لتداعيات تغير المناخ أولوية عالمية

وقال الشيخ عبدالله بن زايد عبر منصة "إكس": "نتطلع لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساعينا لخير وتقدم البشرية وندعم ونساند الجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة".

وأضاف: "التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم".

كما أشار إلى تطلع دولة الإمارات هذا العام لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 .

وقال في هذا الشأن: "لدينا الثقة والإرادة لتحقيق إجراءات ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي يتعاون كافة الأطراف".



