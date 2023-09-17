الخارجية الإماراتية: التصدي لتداعيات تغير المناخ أولوية عالمية

الخارجية الإماراتية: التصدي لتداعيات تغير المناخ أولوية عالمية
التاريخ
9/17/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلعه لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة.
وقال الشيخ عبدالله بن زايد عبر منصة "إكس": "نتطلع لنقاشات مثمرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في مساعينا لخير وتقدم البشرية وندعم ونساند الجهود الدولية لبناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة".
وأضاف: "التصدي لتداعيات تغير المناخ بات يشكل أولوية ملحة للعالم".
كما أشار إلى تطلع دولة الإمارات هذا العام لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ COP28 .
وقال في هذا الشأن: "لدينا الثقة والإرادة لتحقيق إجراءات ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي يتعاون كافة الأطراف".
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